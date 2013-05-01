В данный момент нужно подправить верстку практически готового сайта. А вообще нужен верстальщик время от времени, есть программист который не верстает, по этому нужно делать проекты как новые, ...
Собрать шаблон
Добрый день, уважаемые фрилансеры!
Имеется шаблон на твитер бутсрапе
PSD - откуда нужно взять один элемент для шаблона
DOC - текстовой контент для шаблона
Задача, разместить в шаблоне имеющийся контент, вставить элемент из имеющего PSD, выкинуть из шаблона не нужные элементы, отрисовать недостающие элементы, вернуть собранный макет.
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