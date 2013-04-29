Переделка функционала с flash в html5

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрытнет заявок110 просмотров

Нужно переделать анимацию с флеша в HTML5

Пример анимации — http://www.safetytubs.com/interactivetub/index.html.

Нужна сама анимация, картинка есть.

HTML
12 лет назад
DC_MEDIA_WEB
37 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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