Нужен верстальщик для постоянных проектов.

Здравствуйте, коллеги, я дизайнер и мне нужен верстальщик для постоянного сотрудничества.

Какие качества желаю видеть:

- Умение качественно верстать и установка шаблонов на ВП, если знаете другие движки будет только плюсом.

- Наличие скайпа и постоянного онлайна.

- Желательно с Украины.

- Можно без отзывов и портфолио, но если только вы отвечаете знаниями по 1-му пункту.

Работаем только на моих условиях, расчет на долгосрочное и доверенное сотрудничество.

С меня:

- Понятное ТЗ.

- своевременная оплата.

- если хотите отзывы по каждому проекту.

- если будете работать в удовольствие и оправдаете мои ожидания, то по вашему желанию будете получать заказы еще от 2-3 моих партнеров, а если сработаемся все вместе, то будет предложено партнерство на более выгодных, можно сказать, ваших условиях, подробнее в скайпе.

Ко мне в скайп не стучите - принимать не буду, оставляйте свои контакты и список цен на верстку не сложного макета, а именно:

- за верстку главной странички (от....).

- внутряк (от....).

- натяжка на ВП (от....).

- если умеете работать с другими движками, то напишите какие. Лишние писать не стоит так как и те в которых вы разбираетесь только на половину. Ценю правдивость и откровенность.

Постучу в скайп сам, желательно откликнутся в течении суток, заявки будут приниматся до 01.05.13.

Всем успешных проектов и адекватных заказчиков:)