Нужен верстальщик для постоянных проектов.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок257 просмотров

Здравствуйте, коллеги, я дизайнер и мне нужен верстальщик для постоянного сотрудничества.

Какие качества желаю видеть:

- Умение качественно верстать и установка шаблонов на ВП, если знаете другие движки будет только плюсом.

- Наличие скайпа и постоянного онлайна.

- Желательно с Украины.

- Можно без отзывов и портфолио, но если только вы отвечаете знаниями по 1-му пункту.

Работаем только на моих условиях, расчет на долгосрочное и доверенное сотрудничество.

С меня:

- Понятное ТЗ.

- своевременная оплата.

- если хотите отзывы по каждому проекту.

- если будете работать в удовольствие и оправдаете мои ожидания, то по вашему желанию будете получать заказы еще от 2-3 моих партнеров, а если сработаемся все вместе, то будет предложено партнерство на более выгодных, можно сказать, ваших условиях, подробнее в скайпе.

Ко мне в скайп не стучите - принимать не буду, оставляйте свои контакты и список цен на верстку не сложного макета, а именно:

- за верстку главной странички (от....).

- внутряк (от....).

- натяжка на ВП (от....).

- если умеете работать с другими движками, то напишите какие. Лишние писать не стоит так как и те в которых вы разбираетесь только на половину. Ценю правдивость и откровенность.

Постучу в скайп сам, желательно откликнутся в течении суток, заявки будут приниматся до 01.05.13.

Всем успешных проектов и адекватных заказчиков:)

12 лет назад
vasyabucko
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Натянуть шаблон с PSD в Wordpress

    Нужно в кратчайшие сроки верстать сайт по макету приложенного к этой заявке. Шаблон для Вордпрес. Предлагайте свои цены, победит тот кто предложит самое короткое время выполнения по наименьшей цены.

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Оперативно сверстать шаблон страницы

    Необходимо выполнить срочную верстку страницы (сегодня) Каких-то сложных элементов на странице нет. Подробности проекта будут озвучены успешным кандидатам. В ответе на проект, пожалуйста, указываете ориентировочную цену верстки.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Верстка одностраничника parralax scrolling

    $250

    Требую чистый валидный html+css+jquerry, кросброузерность, резиновый макет, parralax scrolling – т.е. пободные эффекты появления будут http://atwork.redbull.ua/?utm_source=Great+coverage_Package+DigiMedia дизайн в psd, какие эффекты и куда прикрутить объяснит, что надо – дорисует! ...

    CSSHTML
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка

    Добрый день, Нужно сверстать картинку (только html/css). Картинка прикреплена. Пожалуйста напиши вашу цену, сроки и желаемый способ оплаты. Спасибо, Сергей.

    CSSHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сверстать три страницы

    $50

    Нужна верстка 3х страниц, страницы и тз предоставлены ниже в лс не писать. Ася: 663414230 Ищу человека для долгосрочного сотрудничества.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • HTML-верстальщик на проект

    $1700

    Требуется HTML-верстальщик на удаленную работу на полный рабочий день 8 час/день на срок 2-3 месяца. Работа на крупном проекте. Знание HTML5/CSS3. Ежедневная доступность в сети с 10 до 19 MSK в рабочие дни, ежедневная отчетность ...

    HTML
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка сайта

    $500

    Верстка сайта из 6 подразделов. Доп. описание: - настройка платежной системы pay pal на сайте(данные счет есть) - всплывающие окна заказа при нажатии кнопок "записаться" - раздел он-лайн уроки: ...

    WordPress
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка макета под Wordpress

    Нужно заверстать готовый макет под Wordpress. Ничего сложного, все довольно тривиально. От Вас - быстрая, красивая, валидная и адаптивная верстка. От меня - хорошая оплата и адекватность в требованиях. Предлагайте цены, ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад