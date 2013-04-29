Оперативно сверстать шаблон страницы

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен11 заявок179 просмотров

Необходимо выполнить срочную верстку страницы (сегодня)

Каких-то сложных элементов на странице нет.

Подробности проекта будут озвучены успешным кандидатам.

В ответе на проект, пожалуйста, указываете ориентировочную цену верстки.

12 лет назад
Rinat_H
Ринат 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

sasha_kiber23
31 год
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$20
1 день
Отлично справился с работой.
Понравилось сотруднечиство с Ринатом, приятный человек в общении, постоянно на связе, с оплатой мгновенно! Рекомендую, как хорошого заказчика)

Заявки фрилансеров

sasha_kiber23
31 год
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад

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