Срочная верстка 1 текстовой странички

$5
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок161 просмотр

работы на 10 минут) текст и то что должно получиться в приложении

12 лет назад
ultrafiolet
Евгений 
42 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

vadikeq
Вадим 
34 года
12 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
12 лет назад
$5
1 день
Все четко и в срок! Рекомендую!
Приятно было поработать.. Заказчик адекватен, рекомендую к сотрудничеству..

Заявки фрилансеров

vadikeq
Вадим 
34 года
12 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
12 лет назад

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