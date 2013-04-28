Нужна качественная вёрстка на HTML5 и CSS3.
Сверстать страничку подписки
Требования:
1. Можно изменять текст без изменения css кода
2. Нормально отображается во всех браузерах
3. Шрифт Arial
4. Оформление, цвета и размеры шрифтов, максимально приближены к варианту из psd-файла
5. Отсутствует горизонтальный скроллинг на различных разрешениях экрана.
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