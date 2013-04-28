Сверстать страничку подписки

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Завершен9 заявок212 просмотров

Требования:

1. Можно изменять текст без изменения css кода

2. Нормально отображается во всех браузерах

3. Шрифт Arial

4. Оформление, цвета и размеры шрифтов, максимально приближены к варианту из psd-файла

5. Отсутствует горизонтальный скроллинг на различных разрешениях экрана.

От вас:

1. Цена

2. Срок

3. Скайп

CSS
12 лет назад
markusminsk
Алексей 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Gilmart
36 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Выполнил работу даже раньше срока. Замечания, доработки поправил. За небольшие деньги внес дополнительные доработки которых не было в техзадании. Качеством работы и сотрудничеством я доволен.
Ясно поставленная задача, своевременная оплата. Сотрудничеством доволен.

Заявки фрилансеров

Gilmart
36 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад