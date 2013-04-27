Сверстать и натянуть на joomla 2.5

$230
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок144 просмотра

Сверстать и натянуть на joomla 2.5 несколько страниц сайта по имеющемуся дизайну (на одной из страниц исполнить конфигуратор (исходник есть) по подобию - http://isocork.ru/all_of_isocork/configurator/). Верстка «резиновая" с ограничениями ширины (min - max). ТЗ и исходники вышлю исполнителю.

Срок — 4 дня.

Эскиз страниц — во вложении.

Joomla
12 лет назад
fenixvl
61 год
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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