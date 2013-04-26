Установить шаблон от WordPress на DLE

Добрый день, есть сайт: "www.ar batc ity.ru" (без пробелов). Нужно поменять его шаблон и установить вот этот: http://deluxethemes.com/max/, немножко его адаптируя. Соответственно, сохранив категории и статьи.

Шаблон для WordPress, надо его адаптировать под DLE, и внести несколько изменений. Шаблон есть, куплен. Изменений мало, в основном, связанные с цветами и расположением блоков.

Пишите цены, сроки.