Необходимо сверстать сайт на MODx Revolution

Технические характеристики:

1.Минимальный порог адаптации сайта под интернет браузеры, включая: Explorer 8 и выше, Mozilla FireFox 4 и выше, Google Chrome 9 и выше, Opera 10 и выше.

2.Верстка — статическая по ценру, ширина 1024 оптимизирована под 1000. Рекомендуемая минимальная разрешение монитора 1024 на 768.

3. Язык сайта — русский, украинский ( в перспективе - английский)

Переченеье модулй и сервисов для реализации:

1. Динамическое меню - двухуровневое.

Структура меню:

- Про нас (Історія компанії, Сертифікати та патенти, Медіа про нас);

- Прес-служба (Новини, Статті);

- Діяльність (Питна вода, Артезіанскі скважини, Очистка стічних вод, Підготовка спеціалістів);

- Послуги (проектування;буріння скважен; інженерні мережі; реконструкція очесних споруд; проектування систем очистки води; дезинфекція та знезараження води; очистка стоків; промивка та відновлення скважин;;

- Дилерам;

- Галерея (Фотогалерея, Відеогалерея);

- Запитання - Відповіді;

- Громадська діяльність;

- Контакти.

2. Логотип, слоган, телефоны - не фон, их прописывать отдельно, а не вставлять картинкой.

3. На главной - 4 направления деятельности. При наведении на один из кругов - направлений, появляется голубая подстветка. Должно быть легкое редактиролвание этих направлений в админ.панели.

4. На главной странице блоки:

-Новини

-Запитання - Відповіді

-Громадська діяльність

-Медіа про нас.

Должна быть возможность оставлять коментарии. Автоматом возле даты публикации должно быть загругление ( как в макете).

5. Форма обратной связи.

6. Возможность размещать баннера на сайте( HTML-блок)

7. Продублировать меню внизу сайта.

8. Фотогалерея

9. Лайки на соц.сети

Пример главной страницы - в приложжении.

В заявках, пожалуйста, ставте сроки и стоимость выполнения работы.