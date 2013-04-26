Ищем человека в команду из нескольких верстальщиков на 2-2.5 месяца. Задача - по готовым требованиям и скринам сверстать 25-30 скринов под десктоп, планшет, мобилку. Требования: - опыт от 2х лет. Нас не интересуют ...
Необходимо сверстать сайт на MODx Revolution
Необходимо сверстать сайт на MODx Revolution
Технические характеристики:
1.Минимальный порог адаптации сайта под интернет браузеры, включая: Explorer 8 и выше, Mozilla FireFox 4 и выше, Google Chrome 9 и выше, Opera 10 и выше.
2.Верстка — статическая по ценру, ширина 1024 оптимизирована под 1000. Рекомендуемая минимальная разрешение монитора 1024 на 768.
3. Язык сайта — русский, украинский ( в перспективе - английский)
Переченеье модулй и сервисов для реализации:
1. Динамическое меню - двухуровневое.
Структура меню:
- Про нас (Історія компанії, Сертифікати та патенти, Медіа про нас);
- Прес-служба (Новини, Статті);
- Діяльність (Питна вода, Артезіанскі скважини, Очистка стічних вод, Підготовка спеціалістів);
- Послуги (проектування;буріння скважен; інженерні мережі; реконструкція очесних споруд; проектування систем очистки води; дезинфекція та знезараження води; очистка стоків; промивка та відновлення скважин;;
- Дилерам;
- Галерея (Фотогалерея, Відеогалерея);
- Запитання - Відповіді;
- Громадська діяльність;
- Контакти.
2. Логотип, слоган, телефоны - не фон, их прописывать отдельно, а не вставлять картинкой.
3. На главной - 4 направления деятельности. При наведении на один из кругов - направлений, появляется голубая подстветка. Должно быть легкое редактиролвание этих направлений в админ.панели.
4. На главной странице блоки:
-Новини
-Запитання - Відповіді
-Громадська діяльність
-Медіа про нас.
Должна быть возможность оставлять коментарии. Автоматом возле даты публикации должно быть загругление ( как в макете).
5. Форма обратной связи.
6. Возможность размещать баннера на сайте( HTML-блок)
7. Продублировать меню внизу сайта.
8. Фотогалерея
9. Лайки на соц.сети
Пример главной страницы - в приложжении.
В заявках, пожалуйста, ставте сроки и стоимость выполнения работы.
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