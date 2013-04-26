Bootstrap верстка

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок269 просмотров

Ищем человека в команду из нескольких верстальщиков на 2-2.5 месяца. Задача - по готовым требованиям и скринам сверстать 25-30 скринов под десктоп, планшет, мобилку.

Требования:

- опыт от 2х лет. Нас не интересуют начинающие, это не проект для учебы

- SASS/SCSS/Compass - знание или хотя бы понимание того, что это и зачем. Предпочтение отдается тем, кто уже этим пользовался

- Bootstrap or other responsive framewok. Мы пользуемся bootstrap, поэтому опыт с ним - большой плюс. Но рассмотрим и тех, кто делал responsive другими средствами.

- git. Вы будете работать в команде и надо знать, как им пользоваться. Если не работали с ним или другой системой контроля версий, будет тяжело.

Мы предпочитаем тех, кто из Николаева, чтобы была возможность поработать командой в офисе постоянно или время от времени.

Рассмотрим из других городов Украины, если не найдем у себя или другие кандидаты будут круче и достаточо дисциплинированны, чтобы работать удаленно.

Это full-time проект, поэтому на эти несколько месяцев вы должны быть доступны в течение минимум 8 часов в день пока работаете и не заниматься другими проектами. Редко кто может эффективно работать больше 7-9 часов в день. Мы хотим, чтобы "эффективное" время было на наш проект, а в остальное время вы отдыхали для следующего дня :)

Указывайте почасовой рейт или вашу стоимость в месяц.

BootstrapGitSASSSCSS
12 лет назад
konstantinmirin
Константин 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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