1 - поправить звезды для хрома и фаерфокс. По-прежнему обрезаются и в хроме звезды должны быть такими же, как и в фаерфокс. Сейчас в хроме звезды закругленные и с нечеткими сторонами. Скрин stars-chrome-ff.jpg ...
Bootstrap верстка
Ищем человека в команду из нескольких верстальщиков на 2-2.5 месяца. Задача - по готовым требованиям и скринам сверстать 25-30 скринов под десктоп, планшет, мобилку.
Требования:
- опыт от 2х лет. Нас не интересуют начинающие, это не проект для учебы
- SASS/SCSS/Compass - знание или хотя бы понимание того, что это и зачем. Предпочтение отдается тем, кто уже этим пользовался
- Bootstrap or other responsive framewok. Мы пользуемся bootstrap, поэтому опыт с ним - большой плюс. Но рассмотрим и тех, кто делал responsive другими средствами.
- git. Вы будете работать в команде и надо знать, как им пользоваться. Если не работали с ним или другой системой контроля версий, будет тяжело.
Мы предпочитаем тех, кто из Николаева, чтобы была возможность поработать командой в офисе постоянно или время от времени.
Рассмотрим из других городов Украины, если не найдем у себя или другие кандидаты будут круче и достаточо дисциплинированны, чтобы работать удаленно.
Это full-time проект, поэтому на эти несколько месяцев вы должны быть доступны в течение минимум 8 часов в день пока работаете и не заниматься другими проектами. Редко кто может эффективно работать больше 7-9 часов в день. Мы хотим, чтобы "эффективное" время было на наш проект, а в остальное время вы отдыхали для следующего дня :)
Указывайте почасовой рейт или вашу стоимость в месяц.
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