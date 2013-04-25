Нужно переделать шаблон на joomla 2.5 с версии 1.5. Joomla используется в паре с ValueMart. Базовый шаблон был siteground-j15-69, однако переделали под тематику сайта. Сам пробовал перенести - неудачно, в ...
Ищется веб-дизайнер/верстальщик в команду
Ищем адекватного исполнителя в команду проекта. Веб-дизайнер, верстальщик - лучше, если умеет и то, и другое "под ключ". Работа постоянная - создание посадочных страниц, настройка существующих (Wordpress), умение подключать формы подписки (GetResponse), также большим плюсом будет умение настраивать и запускать кампании Google Adwords на созданные посадочные страницы.
От исполнителя требуется - ответственность, соблюдение сроков выполнения работ, ведение отчетности в нашей CRM системе по своим задачам, присутствие онлайн в течение рабочего дня для оперативного решения вопросов.
Заявки фрилансеров
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