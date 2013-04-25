Ищется веб-дизайнер/верстальщик в команду

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок204 просмотра

Ищем адекватного исполнителя в команду проекта. Веб-дизайнер, верстальщик - лучше, если умеет и то, и другое "под ключ". Работа постоянная - создание посадочных страниц, настройка существующих (Wordpress), умение подключать формы подписки (GetResponse), также большим плюсом будет умение настраивать и запускать кампании Google Adwords на созданные посадочные страницы.

От исполнителя требуется - ответственность, соблюдение сроков выполнения работ, ведение отчетности в нашей CRM системе по своим задачам, присутствие онлайн в течение рабочего дня для оперативного решения вопросов.

Google AdsWordPress
12 лет назад
webula
47 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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