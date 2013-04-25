Дизайн и верстка сайта (проект только для pro)

Ищем web-дизайнера для работы над новым проектом по ставкам на спорт. Проект не очень большой, есть хорошие примеры, этот проект не первый, есть понимание чего мы хотим.

Задача: разработка логотипа, дизайн + верстка всех страниц, иконок, кнопок, форм, внутренних баннеров, продумывание юзабилити всех форм, шагов регистрации, оплаты и т.д.

Пожелания к кандидату:

- работа исключительно над нашим проектом

- богатое и интересное портфолио

- обширные знания и большой опыт построения UI/UX(было бы неплохо чтоб они были в портфолио)

Срок выполнения 3-4 недели, т.е. к 15.05 мы хотим получить дизайн+верстку главной и нескольких основных страниц, а дальше проработать остальные.

Форма общения скайп, телефон.

Отплата – нал, безнал, вебмани, карта, доллары, рубли, гривны, нам без разницы.

Оплата 2000 уе за все.