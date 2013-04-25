Есть макет заглушки для сайта. В прикрепленных файлах. Это 1 страница. Надо отверстать, что б я просто на хостинг залил, и страничка открывалась. Т.е. ...
Дизайн и верстка сайта (проект только для pro)
Ищем web-дизайнера для работы над новым проектом по ставкам на спорт. Проект не очень большой, есть хорошие примеры, этот проект не первый, есть понимание чего мы хотим.
Задача: разработка логотипа, дизайн + верстка всех страниц, иконок, кнопок, форм, внутренних баннеров, продумывание юзабилити всех форм, шагов регистрации, оплаты и т.д.
Пожелания к кандидату:
- работа исключительно над нашим проектом
- богатое и интересное портфолио
- обширные знания и большой опыт построения UI/UX(было бы неплохо чтоб они были в портфолио)
Срок выполнения 3-4 недели, т.е. к 15.05 мы хотим получить дизайн+верстку главной и нескольких основных страниц, а дальше проработать остальные.
Форма общения скайп, телефон.
Отплата – нал, безнал, вебмани, карта, доллары, рубли, гривны, нам без разницы.
Оплата 2000 уе за все.
Заявки фрилансеров
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