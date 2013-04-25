Psd в приложении. Css нужно разместить внутри html файла в . В макете правда используется огромное изображение, нужно его пропорционально уменьшить, чтобы страница была шириной 690 пикселов.
Создать xml-карту сайта
Уводим с сайта большую часть страниц из поиска, но данные страницы должны активно индексироваться ПС, так как с них идет весьма большой трафик.
Вот задача:
Для нормальной индексации необходимо создать правильную XML карту сайта, а также избавиться от счетчика страниц, как способа перехода между страницами. Добавьте какие-то фильтры, по которым можно будет найти объект.
Так же для улучшения индексации создать HTML карту сайта.
Внизу в левом меню есть ссылка- Все объекты. Там находятся все объекты на сайте, которые должны индексироваться.
От Вас, бюджет, сроки. Спасибо
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