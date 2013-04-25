Создать xml-карту сайта

Уводим с сайта большую часть страниц из поиска, но данные страницы должны активно индексироваться ПС, так как с них идет весьма большой трафик.

Вот задача:

Для нормальной индексации необходимо создать правильную XML карту сайта, а также избавиться от счетчика страниц, как способа перехода между страницами. Добавьте какие-то фильтры, по которым можно будет найти объект.

Так же для улучшения индексации создать HTML карту сайта.

Внизу в левом меню есть ссылка- Все объекты. Там находятся все объекты на сайте, которые должны индексироваться.

От Вас, бюджет, сроки. Спасибо