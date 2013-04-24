Доработка сайта на codeigniter

Нужна доработка сайта на фреймворке codeigniter.Так как испольнитель каторый сделал сайт на 90% и нехочет доработать после получения денег,надо сделать несколько доработок .

Бюджет 3000р.

Оплата по факту только , и на вебмани. ТЗ покажу в личке.