Доработка сайта на codeigniter

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки132 просмотра

Нужна доработка сайта на фреймворке codeigniter.Так как испольнитель каторый сделал сайт на 90% и нехочет доработать после получения денег,надо сделать несколько доработок .

Бюджет 3000р.

Оплата по факту только , и на вебмани. ТЗ покажу в личке.

CodeIgniter
12 лет назад
Framework
Виталий 
33 года
15 лет в сервисе
Был
14 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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