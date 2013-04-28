Поправить темплейт только через CSS+пикчи

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки166 просмотров

Нужно поправить дизайн готового шаблона магенты.

Надо подогнать верстку, только CSS + пикчи.

Предоставляю доступ к папке с CSS и к папке с фото.

Частичо верстку можно править через админку. Если надо править верстку, обговариваем заранее.

Все изменения только в графике, фукционала никакого не добовляем.

ТЗ по запросу.

CSS
12 лет назад
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Роман 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

melaha
52 года
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
12 лет назад
$5
1 день
Действительно очень доволен! Надеюсь будем работать еще.
Без проблем... Работа сделана и оплачена... Все ок )

Заявки фрилансеров

melaha
52 года
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
12 лет назад

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