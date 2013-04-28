Поправить темплейт только через CSS+пикчи

Нужно поправить дизайн готового шаблона магенты.

Надо подогнать верстку, только CSS + пикчи.

Предоставляю доступ к папке с CSS и к папке с фото.

Частичо верстку можно править через админку. Если надо править верстку, обговариваем заранее.

Все изменения только в графике, фукционала никакого не добовляем.

ТЗ по запросу.