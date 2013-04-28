Нужен на проект удаленный HTML5 разработчик для создания сайтов под iOS и интерактивных книг. Нужен свой iPad для регулярных тестов. Здесь, можно посмотреть пример интерактивной книги: https://itunes.apple.com/us/book/k-max-unmanned-aircraft-system/id548967615?mt=11 Для хорошего специалиста найдутся проекты схожей ...
Поправить темплейт только через CSS+пикчи
Нужно поправить дизайн готового шаблона магенты.
Надо подогнать верстку, только CSS + пикчи.
Предоставляю доступ к папке с CSS и к папке с фото.
Частичо верстку можно править через админку. Если надо править верстку, обговариваем заранее.
Все изменения только в графике, фукционала никакого не добовляем.
ТЗ по запросу.
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