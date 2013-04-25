HTML5 developer, iPad

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка140 просмотров

Нужен на проект удаленный HTML5 разработчик для создания сайтов под iOS и интерактивных книг. Нужен свой iPad для регулярных тестов. Здесь, можно посмотреть пример интерактивной книги: https://itunes.apple.com/us/book/k-max-unmanned-aircraft-system/id548967615?mt=11

Для хорошего специалиста найдутся проекты схожей тематики в будущем.

HTMLiOS
12 лет назад
h2oanim
50 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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