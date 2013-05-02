Форма на Ajax

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка112 просмотров

Необходимо реализовать работу сниппета eForm в MODx Evo 1.0.10 на ajax

AJAXMODX
12 лет назад
Anysidor
Андрей 
41 год
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Superweblancer
Игорь 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 отзывов(-1)
12 лет назад
$10
1 день
Благодарю за сотрудничество. Игорь выполнил работу качественно, в срок. Можете смело обращаться
Приятно было сотрудничать. Все как договаривались. Рекомендую как ответственного заказчика.

Заявки фрилансеров

Superweblancer
Игорь 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 отзывов(-1)
12 лет назад

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