Сверстать шаблон под Joomla!2.5 из PSD

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки121 просмотр

Пожелания:

- Внешний вид на картинках (не забыть про оформление меню, в ряд позиций вывести стандартные модули рандом имэдж).

- Кросбраузерно (IE8+, Opera, Safari, Firefox, Chrome)

- Площадка есть, движок развернут, структура есть — «разработка» не нужна

По оплате:

- оплата только рублями

- возможен расчет через Яндекс.Деньги, Кивикошель или Webmony (WMR)

- оплата по факту

Joomla
12 лет назад
db-identity
Владимир 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

NetSkyby
Иван 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$70
4 дня
Иван выполнил работу с небольшой задержкой срока и не очень внимателен к заданию (макету на верстку). Регулярно выходит на связь, замечания исправляет. Верстка кроссбраузерная и валидная.
Спасибо!

Заявки фрилансеров

NetSkyby
Иван 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад

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