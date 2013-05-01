Сверстать и натянуть на движок дизайн внутренних страниц (карточка товара,каталог товаров,404,корзина,статьи)..Поправить небольшие недочеты верстки на главной странице.. Сроки 2-3 дня.. PSD вышлю .. Cайт djig.ru.
Сверстать шаблон под Joomla!2.5 из PSD
Пожелания:
- Внешний вид на картинках (не забыть про оформление меню, в ряд позиций вывести стандартные модули рандом имэдж).
- Кросбраузерно (IE8+, Opera, Safari, Firefox, Chrome)
- Площадка есть, движок развернут, структура есть — «разработка» не нужна
По оплате:
- оплата только рублями
- возможен расчет через Яндекс.Деньги, Кивикошель или Webmony (WMR)
- оплата по факту
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