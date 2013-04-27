Верстка макета под Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен12 заявок202 просмотра

Необходимо сверстать макет (главная и внутренняя страницы) под Joomla. Макет в .psd формате.

Указывайте Ваши сроки и цены.

Joomla
12 лет назад
SupeR3D
Кирилл 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

anthurium
Ира 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад
$60
4 дня
Работа сделана хорошо и самое главное в оговоренные сроки. Спасибо.
Довольна работой и оплатой ! Спасибо! =)

Заявки фрилансеров

anthurium
Ира 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад

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