Сверстать и натянуть дизайн на opencart +доработки

$250
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки186 просмотров

Добрый день уважаемые фрилансеры.

Нужно сверстать дизайн с .psd и натянуть его на opencart.

Важно:

- Все отступы, шрифты, всё должно быть сделано идентично тому, как я нарисовал в псд.

Доработки:

1. Нужно разделить категории на 2 части. В моём случае муж. \ жен.

Хороший пример: shop.helen-marlen.com

Категрия должна сразу выбираться при создании товара в админке.

2. Функция просмотра страниц каталога в двух режимах:

Режим 3 товаров в полосе, и одного на всю страницу.

Пример: modaoperandi.com/clothing (над товарами 2 значка).

3. Не стандартная корзина, которая должна быть фиксированной сверху браузера, но плавающей при спускании вниз.

Пример: farfetch.com (такой же просмотр добавленых в корзину товаров, и оттуда же функция избранных товаров).

4. Отдельная e-mail рассылка. Отдельно для муж. и жен.

При отправке своего мейла, письмо должно отправляться отдельно на мои ящики для муж. и жен.

5. Функция быстрого просмотра, не заходя на страницу товара.

6. Ну и пару мелких доработаток, по типу калбек и т.д.

Исполнитель нужен с Украины, что-бы в любой момент можно было поддерживать связь.

Срок до 2 недель. Я считаю для профессионала, это вполне адекватный срок.

- Ну и конечно же нужен человек с чуточкой креатива, где мог бы меня поправить и что-то сам предложить.

Несколько скринов прикрепил в аттач.

Убедительная просьба, если Вы не уверенны в своих силах, мало времени, или ещё что-то, не тратьте моё и своё время.

Жду Ваших предложений.

Оплата на выбор исполнителя.

Opencart
12 лет назад
never-mind
Михаил 
34 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Duplii
43 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$250
14 дней
Сотрудничество не состоялось по некоторым причинам, но человек отвественный. Всегда на связи, быстрое реагирование на корректировки, качественное исполление работы. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Duplii
43 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад

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