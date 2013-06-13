Надо сверстать... Кроссбраузерно... Сроки не горят... С выбранным фрилансером при удачном выполнении работы планируется дальнейшее сотрудничество на постоянной основе...
Сверстать и натянуть дизайн на opencart +доработки
Добрый день уважаемые фрилансеры.
Нужно сверстать дизайн с .psd и натянуть его на opencart.
Важно:
- Все отступы, шрифты, всё должно быть сделано идентично тому, как я нарисовал в псд.
Доработки:
1. Нужно разделить категории на 2 части. В моём случае муж. \ жен.
Хороший пример: shop.helen-marlen.com
Категрия должна сразу выбираться при создании товара в админке.
2. Функция просмотра страниц каталога в двух режимах:
Режим 3 товаров в полосе, и одного на всю страницу.
Пример: modaoperandi.com/clothing (над товарами 2 значка).
3. Не стандартная корзина, которая должна быть фиксированной сверху браузера, но плавающей при спускании вниз.
Пример: farfetch.com (такой же просмотр добавленых в корзину товаров, и оттуда же функция избранных товаров).
4. Отдельная e-mail рассылка. Отдельно для муж. и жен.
При отправке своего мейла, письмо должно отправляться отдельно на мои ящики для муж. и жен.
5. Функция быстрого просмотра, не заходя на страницу товара.
6. Ну и пару мелких доработаток, по типу калбек и т.д.
Исполнитель нужен с Украины, что-бы в любой момент можно было поддерживать связь.
Срок до 2 недель. Я считаю для профессионала, это вполне адекватный срок.
- Ну и конечно же нужен человек с чуточкой креатива, где мог бы меня поправить и что-то сам предложить.
Несколько скринов прикрепил в аттач.
Убедительная просьба, если Вы не уверенны в своих силах, мало времени, или ещё что-то, не тратьте моё и своё время.
Жду Ваших предложений.
Оплата на выбор исполнителя.
Выбранный исполнитель
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