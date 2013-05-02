Сверстать сайт-одностраничку

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен12 заявок164 просмотра

Нужна верстка сайта-одностранички

Моментальная постоплата.

ЯД

Диз - во вложении

12 лет назад
yares
49 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Ma3oBblu
Руслан 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$20
1 день
Спасибо Руслану за его неимоверное терпение ко всем моим пожеланиям. Это порядочный, обязательный и тактичный фрилансер. Весьма адекватен по цене. С этим человеком приятно сотрудничать. Постоянно на связи (24 часа в сутки и семь дней в неделю). Рекомендую.
четкое тз, моментальная постоплата

Заявки фрилансеров

Ma3oBblu
Руслан 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Верстка и натяжка макета на WordPress

    $100

    Необходимо сверстать и натянуть на WP прикрепленный макет. Страница с товаром - post(выводим как запись). Страница категории - posts(выводим как записи). Меню в шапке - pages(выводим как статические страницы). ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Доделать HTML-шаблон

    $500

    Есть шаблон http://themeforest.net/item/shopfine-premium-bootstrap-ecommerce-template/4331257 предпросмотр http://themeforest.net/item/shopfine-premium-bootstrap-ecommerce-template/full_screen_preview/4331257 Все исходники есть. Нужно внести в него некоторые изменения 1. Изменить цвета, так как нарисовано в дизайне - Рамки, ...

    BootstrapHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Верстка интернет-магазина

    сверстать несколько псд, не под какой то конкретный движек, а просто хтмл страницы морда сайта+карточка товара+корзина+несколкьо промежуточных страниц много активных элементов «спрятать\показать» минимум графики так называемая сео-верстка – полезный контент выноситься ...

    HTML-верстка16 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Надо качественно поправить css

    $7

    Совместимость под IE7+, Firefox, Chrom, Opera. Готовую верстку скину по скайпу. Описание задачи: - Меню, при активном разделе текст внутри картинки смещается верх. - В подменю есть длинные название, ...

    CSS
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Html-верстальщики

    На постоянную удалённую работу требуются верстальщики. Требования: - прохождение валидации html/css - семантический аккуратный код с комментариями - вёрстка "пиксель в пиксель"(полное соответствие с макетом), кроссбарузерность: ie7+, FF, Safari, ...

    CSSHTML
    HTML-верстка24 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется верстка нового проекта

    Требуется сверстать страницы для нового проекта по бронированию отелей. Шаблоны есть в png, в psd предоставить не готовы. Верстка нужна в максимально короткие сроки. прошу писать в ЛС для обсуждения деталей, туда ...

    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужна HTML-верстка

    $250

    Нужна html + Js верска ( качественная валидная верстка) отверстать нужно 12-14 страниц интернет магазина .. пишите ваши расценки за 12 страниц и за одну ... нужно отверстать до субботы ...

    HTMLJavaScript
    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка под foundation

    Ищем спеца для работы над проектом сайта сети автосалонов, foundation framework (http://foundation.zurb.com/). Сроки и стоимость по согласованию.

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад