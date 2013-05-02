Сверстать сайт-одностраничку

Спасибо Руслану за его неимоверное терпение ко всем моим пожеланиям. Это порядочный, обязательный и тактичный фрилансер. Весьма адекватен по цене. С этим человеком приятно сотрудничать. Постоянно на связи (24 часа в сутки и семь дней в неделю). Рекомендую.