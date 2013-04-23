Верстка интернет-магазина

сверстать несколько псд, не под какой то конкретный движек, а просто хтмл страницы

морда сайта+карточка товара+корзина+несколкьо промежуточных страниц

много активных элементов «спрятать\показать»

минимум графики

так называемая сео-верстка – полезный контент выноситься как можно выше по коду