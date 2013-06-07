Верстка 2-х магазинов на опенкарте

$500
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен12 заявок188 просмотров

верстка 2-х магазинов на опенкарте по готовому ПСД, установка стандартных модулей.

Opencart
12 лет назад
alexuc
48 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

FlyWanderer
34 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$400
10 дней
Грамотно, в срок. рекомендую.
Была поставлена четкая задача, оплата произведена в срок. Сотрудничеством с Алексеем очень доволен.

Заявки фрилансеров

FlyWanderer
34 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад

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