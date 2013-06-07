Необходимо сверстать и натянуть на WP прикрепленный макет. Страница с товаром - post(выводим как запись). Страница категории - posts(выводим как записи). Меню в шапке - pages(выводим как статические страницы). ...
Верстка 2-х магазинов на опенкарте
верстка 2-х магазинов на опенкарте по готовому ПСД, установка стандартных модулей.
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