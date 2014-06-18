FlyWanderer

Николай Зайцев FlyWanderer

 
34 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Верстка html/css

Верстка под движки Joomla, Wordpress, UMI, Opencart.

Javascript, xml, xslt.

Создание мобильных приложений на платформе PhoneGap, Ionic.

Создание PHP скриптов и модулей для Joomla, Wordpress, UMI, Opencart

Отзывы заказчиков

bnkirov
Леонов 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$245
5 баллов
8 лет назад
Требуется внедрить готовую верстку в UMI.CMS и доработать функционал
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
san-virtuoz
Владислав 
31 год
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Разработчик на SIMPLA
Все прошло замечательно! Николай отличный специалист в своем деле. Минимум вопросов, четкая реализация задания. Придерживается правил которые изначально были высланы. Будем в дальнейшем сотрудничать.
Все отлично! Спасибо за четкую задачу и моментальную оплату! Работаем дальше.
Ответный отзыв
magic25
Денис 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Доработка парсера товаров на Opencart
Opencart
Все отлично сделано.
Четкая задача, быстрая оплата. Отличный заказчик.
Ответный отзыв
wamb
Олег 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Небольшие доработки opencart
Opencart
Сотрудничество с Николаем прошло легко, все задачи были оперативно выполнены. Спасибо!
Спасибо!
Ответный отзыв
utm
52 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$500
10 баллов
12 лет назад
Доработка интернет магазина на opencart
Opencart
Все сделал как полагается. Особо замечаний нет
Сотрудничество было успешным.
Ответный отзыв
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Веб-программирование
5 отзывов
от $80
от 1 дня
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