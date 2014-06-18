Верстка html/css
Верстка под движки Joomla, Wordpress, UMI, Opencart.
Javascript, xml, xslt.
Создание мобильных приложений на платформе PhoneGap, Ionic.
Создание PHP скриптов и модулей для Joomla, Wordpress, UMI, Opencart
Отзывы заказчиков
$245
5 баллов
8 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$30
10 баллов
8 лет назад
Все прошло замечательно! Николай отличный специалист в своем деле. Минимум вопросов, четкая реализация задания. Придерживается правил которые изначально были высланы. Будем в дальнейшем сотрудничать.
Ответный отзыв
Все отлично! Спасибо за четкую задачу и моментальную оплату! Работаем дальше.
$40
10 баллов
10 лет назад
1СOpencart
Все отлично сделано.
Ответный отзыв
Четкая задача, быстрая оплата. Отличный заказчик.
$50
10 баллов
11 лет назад
Opencart
Сотрудничество с Николаем прошло легко, все задачи были оперативно выполнены. Спасибо!
Ответный отзыв
Спасибо!
$500
10 баллов
12 лет назад
Opencart
Все сделал как полагается. Особо замечаний нет
Ответный отзыв
Сотрудничество было успешным.
Веб-программирование
5 отзывов
от $80
от 1 дня
нет рейтинга