Подправить тему Wordpress

Есть сайт на wp: destinationtruelove.com.

Прошлый программист сделал верстку таким образом, что фон из фактуры бумаги был сплошлой под всеми элементами страницы. После каких-то изменений с нашей стороны (наверное) фон пропал в некоторых местах. См. скрин. Нужно это исправить.