Необходим только дизайн landing page для казино. Интересует сотрудничество на постоянной основе, первая работа только через безопасную сделку. Структура лендинга, тексты и четкое ТЗ описаны ниже. Графику для главного баннера в хорошем разрешении я предоставлю. ...
- $150Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $200
Необходимо нарисовать мобильной версии сайта казино. Логотип, цвета основного сайта – все остается прежним. Прототип 5aywu6.axshare.com/#p=acc... URL основного сайта только после выбора дизайнера. Жду цены и предложения.Дизайн мобильных приложений9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Ищем дизайнера/дизайнеров для создания серии сайтов-обзорников игровых автоматов. От дизайнера требуется нарисовать только главную по заданной структуре. При удовлетворительном качестве работы продолжаем плотную работу с дизайнером по отрисовке таких же сайтов с аналогичной ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт11 лет назад
- $3000
Мы ищем старшего разработчика для iOs/Android платформ. SEVA NOVA это частная компания, которая занимается разработкой онлайн игр. Мы готовы рассмотреть резюме кандидатов как из Киева так и из ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $1500
В частную компанию требуется разработчик С/C++ на удаленную работу Мы – частная компания, одним из направлений нашей деятельности является разработка онлайн игр. Это собственный проект, мы не являемся огромной аутсорсинговой компанией, ...Системное программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $2500
В компанию для поддержки и разработки собственных проектов в Киеве требуется PHP-программист. Требования: - опыт разработки от 2 лет; - высшее техническое образование; ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $1000
В компанию для поддержки и разработки собственных проектов в Киеве требуется Web-дизайнер. Возьмем на работу человека, который будет соответствовать следующим требованиям: знать Adobe Photoshop , Adobe Illustrator , CorelDraw; ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт12 лет назад
- $2000
Ищем web-дизайнера для работы над новым проектом по ставкам на спорт. Проект не очень большой, есть хорошие примеры, этот проект не первый, есть понимание чего мы хотим. Задача: разработка логотипа, дизайн + верстка ...HTML-верстка28 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Добрый день, уважаемые фрилансеры. Ищу копирайтера-рерайтера. Оплата 30руб или 8 грн(кому как удобнее) за 1к символов без пробелов. Задача: необходимо сделать качественный рерайт правил игр к игровым автоматам. Пример правил book-of-ra-game.ru/pravil... ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт12 лет назад