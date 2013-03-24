netgame

Андрей netgame

 
45 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Дизайн landing page для казино

    $150

    Необходим только дизайн landing page для казино. Интересует сотрудничество на постоянной основе, первая работа только через безопасную сделку. Структура лендинга, тексты и четкое ТЗ описаны ниже. Графику для главного баннера в хорошем разрешении я предоставлю. ...

    Дизайн сайтов24 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Мобильная версия сайта

    $200

    Необходимо нарисовать мобильной версии сайта казино. Логотип, цвета основного сайта – все остается прежним. Прототип 5aywu6.axshare.com/#p=acc... URL основного сайта только после выбора дизайнера. Жду цены и предложения.

    Дизайн мобильных приложений9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн главной

    $50

    Ищем дизайнера/дизайнеров для создания серии сайтов-обзорников игровых автоматов. От дизайнера требуется нарисовать только главную по заданной структуре. При удовлетворительном качестве работы продолжаем плотную работу с дизайнером по отрисовке таких же сайтов с аналогичной ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Старший разработчик для iOs/Android платформ

    $3000

    Мы ищем старшего разработчика для iOs/Android платформ. SEVA NOVA это частная компания, которая занимается разработкой онлайн игр. Мы готовы рассмотреть резюме кандидатов как из Киева так и из ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработчик С/C++ на удаленную работу

    $1500

    В частную компанию требуется разработчик С/C++ на удаленную работу Мы – частная компания, одним из направлений нашей деятельности является разработка онлайн игр. Это собственный проект, мы не являемся огромной аутсорсинговой компанией, ...

    Системное программирование6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • PHP-разработчик

    $2500

    В компанию для поддержки и разработки собственных проектов в Киеве требуется PHP-программист. Требования: - опыт разработки от 2 лет; - высшее техническое образование; ...

    HTMLJavaScriptMySQLPHPSQL
    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Web-дизайнер

    $1000

    В компанию для поддержки и разработки собственных проектов в Киеве требуется Web-дизайнер. Возьмем на работу человека, который будет соответствовать следующим требованиям: знать Adobe Photoshop , Adobe Illustrator , CorelDraw; ...

    CorelDRAW
    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн и верстка сайта (проект только для pro)

    $2000

    Ищем web-дизайнера для работы над новым проектом по ставкам на спорт. Проект не очень большой, есть хорошие примеры, этот проект не первый, есть понимание чего мы хотим. Задача: разработка логотипа, дизайн + верстка ...

    HTML-верстка28 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Ищу копирайтера-рерайтера на проект 200 000 симв.

    $250

    Добрый день, уважаемые фрилансеры. Ищу копирайтера-рерайтера. Оплата 30руб или 8 грн(кому как удобнее) за 1к символов без пробелов. Задача: необходимо сделать качественный рерайт правил игр к игровым автоматам. Пример правил book-of-ra-game.ru/pravil... ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    12 лет назад