Нужно сверстать дизайн игрового форума и натянуть форум на IPB 3.3.4 Сроки 1-2 дня. Хочу услышать цены.
Сверстать макет по пиксель-перфекту (twig)
PSD to HTML,CSS,TWIG
Сверстать макет по пиксельперфекту. под шаблонизатор twig.
Одна тестовая страница, если устраивает качество ставим сотрудничество на поток, работы очень много. Дизайн профессиональный, прием проекта только при полном соответствии верстки с макетом.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $2000
Ищем web-дизайнера для работы над новым проектом по ставкам на спорт. Проект не очень большой, есть хорошие примеры, этот проект не первый, есть понимание чего мы хотим. Задача: разработка логотипа, дизайн + верстка ...HTML-верстка28 заявокЗакрыт12 лет назад
Есть страница в psd - текст, фото, форма заявки. Нужно сверстать с эффектом параллакса. Обращайтесь только в том случае, если делали такое и готовы уделить работе ближайшие нескоклько дней полностью (срок ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Есть макет заглушки для сайта. В прикрепленных файлах. Это 1 страница. Надо отверстать, что б я просто на хостинг залил, и страничка открывалась. Т.е. ...Завершен12 лет назад
Тему можно закрывать...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт12 лет назад
сверстать 1ну страницу из формата псд. Сроки до завтра до утра - лучше до вечера сегодняЗавершен12 лет назад
Добрый день, нужно сделать вёрстку одной страницы с использованием таблиц. От IE7,100% совпадения не требуется. Есть psd.Завершен12 лет назад
Уводим с сайта большую часть страниц из поиска, но данные страницы должны активно индексироваться ПС, так как с них идет весьма большой трафик. Вот задача: Для нормальной ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт12 лет назад