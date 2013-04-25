Сверстать макет по пиксель-перфекту (twig)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки140 просмотров

PSD to HTML,CSS,TWIG

Сверстать макет по пиксельперфекту. под шаблонизатор twig.

Одна тестовая страница, если устраивает качество ставим сотрудничество на поток, работы очень много. Дизайн профессиональный, прием проекта только при полном соответствии верстки с макетом.

CSSHTML
12 лет назад
varavan
48 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров