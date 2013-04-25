Сверстать страницу с параллаксом

Есть страница в psd - текст, фото, форма заявки. Нужно сверстать с эффектом параллакса.

Обращайтесь только в том случае, если делали такое и готовы уделить работе ближайшие нескоклько дней полностью (срок - 4 дня). Подробности и макет проясните с дизайнером по скайпу,скайп -по запросу.