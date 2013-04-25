Сверстать страницу с параллаксом

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Закрыт3 заявки138 просмотров

Есть страница в psd - текст, фото, форма заявки. Нужно сверстать с эффектом параллакса.

Обращайтесь только в том случае, если делали такое и готовы уделить работе ближайшие нескоклько дней полностью (срок - 4 дня). Подробности и макет проясните с дизайнером по скайпу,скайп -по запросу.

12 лет назад
denvor
Денис 
52 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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