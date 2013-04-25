Сверстать сайт и установить на битрикс

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  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка103 просмотра

Необходимо сверстать три макета, и установить на битрикс редакции старт.

Также необходимо внести программные правки в работе сайта. (поиск по сайту)

12 лет назад
rizkzoone
Дмитрий 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Anthony_P
Антон 
33 года
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
12 лет назад
$185
5 дней
Все сделано быстро и очень качественно, рекомендую!!
Сотрудничеством очень доволен. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Anthony_P
Антон 
33 года
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
12 лет назад

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