сверстать 1ну страницу из формата псд. Сроки до завтра до утра - лучше до вечера сегодня
Сверстать сайт и установить на битрикс
Необходимо сверстать три макета, и установить на битрикс редакции старт.
Также необходимо внести программные правки в работе сайта. (поиск по сайту)
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