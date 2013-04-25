Перенести сайт на шаблон Wordpress

$150
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок166 просмотров

Необходимо сверстать сайт из готового дезайна на шаблон Wordpress,

дезайн в аттаче.

WordPress
12 лет назад
Anantago
Алекс 
51 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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