Сверстать страницу конференции со скриптами

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка105 просмотров

Есть страница в PSD. Нужно сверстать из неё страницу на html+css+js. Таймер отсчета должен работаь, главное меню появляться только начиная со второй страницы и висеть при прокрутке всегда вверху страницы поверх контента.

Верстка должна быть кроссбраузерной.

Кастомные шрифты должны быть подключены и выводиться текстом, а не каартинкам, шрифты пришлю с заданием.

Социальные кнопки справа в макете должны быть плавающими и висеть в одно и той же позиции при прокрутке страницы, прижатыми к правой стороне окна браузера

CSSHTMLJavaScript
12 лет назад
cryptoniko
Руслан 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

EddieTimofeev
Эдик 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$90
4 дня
Отличный исполнитель — всегда на связи, быстро реагирует на все запросы и уточнения. Результат верстки очень качественный, кроссбраузерность полностью соблюдена, была всего одна небольшая поправка. Спасибо, Эдик!
Спасибо большое Руслану за возможность выполнить его проект. задание было сформировано чётко, оплата своевременная. Все правки были высланы одним письмом, а неоговоренные доработки - дополнительно оплачены. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество :)

Заявки фрилансеров

EddieTimofeev
Эдик 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад

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