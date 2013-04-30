Ищем web-дизайнера для работы над новым проектом по ставкам на спорт. Проект не очень большой, есть хорошие примеры, этот проект не первый, есть понимание чего мы хотим. Задача: разработка логотипа, дизайн + верстка ...
Сверстать страницу конференции со скриптами
Есть страница в PSD. Нужно сверстать из неё страницу на html+css+js. Таймер отсчета должен работаь, главное меню появляться только начиная со второй страницы и висеть при прокрутке всегда вверху страницы поверх контента.
Верстка должна быть кроссбраузерной.
Кастомные шрифты должны быть подключены и выводиться текстом, а не каартинкам, шрифты пришлю с заданием.
Социальные кнопки справа в макете должны быть плавающими и висеть в одно и той же позиции при прокрутке страницы, прижатыми к правой стороне окна браузера
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $2000HTML-верстка28 заявокЗакрыт12 лет назад
Есть страница в psd - текст, фото, форма заявки. Нужно сверстать с эффектом параллакса. Обращайтесь только в том случае, если делали такое и готовы уделить работе ближайшие нескоклько дней полностью (срок ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Есть макет заглушки для сайта. В прикрепленных файлах. Это 1 страница. Надо отверстать, что б я просто на хостинг залил, и страничка открывалась. Т.е. ...Завершен12 лет назад
Тему можно закрывать...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт12 лет назад
сверстать 1ну страницу из формата псд. Сроки до завтра до утра - лучше до вечера сегодняЗавершен12 лет назад
Добрый день, нужно сделать вёрстку одной страницы с использованием таблиц. От IE7,100% совпадения не требуется. Есть psd.Завершен12 лет назад
Уводим с сайта большую часть страниц из поиска, но данные страницы должны активно индексироваться ПС, так как с них идет весьма большой трафик. Вот задача: Для нормальной ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Psd в приложении. Css нужно разместить внутри html файла в . В макете правда используется огромное изображение, нужно его пропорционально уменьшить, чтобы страница была шириной 690 пикселов.Завершен12 лет назад
Требования: покладистость, отсутствие высокомерия. знание HTML4, HTML5, CSS2, CSS3, LESS Желательно (не обязательно): знание gantry-framework.org (поможем) оплата по факту выполненных работ по каждому проекту по договоренности.HTML-верстка20 заявокЗакрыт12 лет назад