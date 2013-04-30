Сверстать страницу конференции со скриптами

Есть страница в PSD. Нужно сверстать из неё страницу на html+css+js. Таймер отсчета должен работаь, главное меню появляться только начиная со второй страницы и висеть при прокрутке всегда вверху страницы поверх контента.

Верстка должна быть кроссбраузерной.

Кастомные шрифты должны быть подключены и выводиться текстом, а не каартинкам, шрифты пришлю с заданием.

Социальные кнопки справа в макете должны быть плавающими и висеть в одно и той же позиции при прокрутке страницы, прижатыми к правой стороне окна браузера