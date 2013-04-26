Сделать исправления для responsive верстки

1 - поправить звезды для хрома и фаерфокс. По-прежнему обрезаются и в хроме звезды должны быть такими же, как и в фаерфокс. Сейчас в хроме звезды закругленные и с нечеткими сторонами.

Скрин stars-chrome-ff.jpg

2 - http://prodviser.ch/shop/kids/filz-triptrap-tasche/ на мобильном поля для опций продукта сливаются. Это можно увидеть и при уменьшении экрана браузера.

Поля должны переходить в одну колонку, если экран уменьшается

Скрин product-options-mobile.jpg

3 - поправить футер для мобильных устройств. Скрин mobile-footer.jpg

4 - ширина слайдера должна быть 800 или 780рх для разрешения 1100рх. Сейчас текст справа наезжает на слайдер.

Скрин slider-1100.jpg

5 - при уменьшении экрана до 900px и на айпаде появляется горизонтальный скролл.

Скрин scroll.jpg

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