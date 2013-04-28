Разместить коды счетчиков li.ru на 2-х сайтах

$5
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок145 просмотров

Всем привет!

Необходимо разместить коды счетчиков Ли.ру на двух сайтах, работающих под джумлой 2.5.

Адреса сайтов в личке :)

Велкам! :)

Joomla
12 лет назад
filipyev
Игорь 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

googlepwn
Ренат 
41 год
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$5
1 день
Крутяк! Ренат не только поставил счетчики, но и показал, где именно в шаблоне они устанавливаются. Респект и уважуха от братвы. Рекомендую, чо :)
Приятно было поработать с Вами. Спасибо за работу

Заявки фрилансеров

googlepwn
Ренат 
41 год
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад

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