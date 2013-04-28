Ищем человека в команду из нескольких верстальщиков на 2-2.5 месяца. Задача - по готовым требованиям и скринам сверстать 25-30 скринов под десктоп, планшет, мобилку. Требования: - опыт от 2х лет. Нас не интересуют ...
Разместить коды счетчиков li.ru на 2-х сайтах
Всем привет!
Необходимо разместить коды счетчиков Ли.ру на двух сайтах, работающих под джумлой 2.5.
Адреса сайтов в личке :)
Велкам! :)
Выбранный исполнитель
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