Доработка сайта на Joomla

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Закрыт2 заявки139 просмотров

Сайта на джумле. Что нужно сделать.

а) В к2 врезать в шаблон дополнительное поле для вставки тизерного кода.

б) в справочнике добавить иконку к адресу и оформить теги согласно макету.

Joomla
12 лет назад
radiy77
47 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
4 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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