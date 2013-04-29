Верстка двух страниц с Javascript

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Завершен13 заявок204 просмотра

Нужна качественная вёрстка на HTML5 и CSS3.

HTMLJavaScript
12 лет назад
altaiss
Елена 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

kosFree
37 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
3 отзыва
12 лет назад
$30
3 дня
Довольна работой исполнителя! Вёрстка очень аккуратная!
С Еленой приятно работать. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

kosFree
37 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
3 отзыва
12 лет назад