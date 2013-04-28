Верстка макета

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка65 просмотров

Требуется верстка макета ( только главная страница). Фото макета прикреплю к сообщению.

12 лет назад
andreyivanov1543
Андрей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Olyad
Ольга 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$20
1 день
Ольга профессионал своего дела! Делает работу качественно и в поставленный срок! Буду обращаться ещё раз. Советую!
Сотрудничеством довольна!

Заявки фрилансеров

Olyad
Ольга 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад

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