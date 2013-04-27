Корректировка странички

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок132 просмотра

На одном сайте есть таблица, и точно такая есть у меня :) (но только стиль, и расположение немного отличается)

Задача такая: сделать чтобы таблица на сайте доноре, выглядела так же само и у меня :)

Ничего изобретать не надо, всё перед вами, html, css, шаблон.

Прикрепил архив со скриншотами как есть, и как нужно сделать. Ссылку на сайт доннор в процессе предоставлю.

Предлагайте цену и срок.

CSSHTML
12 лет назад
Vitaliy21
Виталий 
32 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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