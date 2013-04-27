Сверстать по макету. Psd высылаю на почту, js не нужен, браузеры: ie8+, WebKit, FF. Ориентировка по центру, не таблицы, не резина, доктайп любой, натягивать на CMS не надо. Нужно ...
Корректировка странички
На одном сайте есть таблица, и точно такая есть у меня :) (но только стиль, и расположение немного отличается)
Задача такая: сделать чтобы таблица на сайте доноре, выглядела так же само и у меня :)
Ничего изобретать не надо, всё перед вами, html, css, шаблон.
Прикрепил архив со скриншотами как есть, и как нужно сделать. Ссылку на сайт доннор в процессе предоставлю.
Предлагайте цену и срок.
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