Верстка небольшой странички

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен13 заявок158 просмотров

Сверстать по макету.

Psd высылаю на почту, js не нужен, браузеры: ie8+, WebKit, FF.

Ориентировка по центру, не таблицы, не резина, доктайп любой, натягивать на CMS не надо.

Нужно качественно, срок до 3-го мая.

JavaScript
12 лет назад
solohin
Илья 
32 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

polariswdev
41 год
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$50
1 день
Хорошо сверстал макет. Вовремя выходит на связь. Работать с Сергеем - одно удовольствие.
Отличный заказчик,своевременная оплата, знает что ему нужно!"

Заявки фрилансеров

polariswdev
41 год
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад

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