Верстка небольшой странички

Сверстать и натянуть на joomla 2.5 несколько страниц сайта по имеющемуся дизайну (на одной из страниц исполнить конфигуратор (исходник есть) по подобию - http://isocork.ru/all_of_isocork/configurator/). Верстка «резиновая" с ограничениями ширины (min - max). ТЗ и исходники ...