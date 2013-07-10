Отзывы заказчиков
$60
10 баллов
9 лет назад
Joomla
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$40
10 баллов
12 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$150
0 баллов
12 лет назад
Joomla
Этот товарищ пропал бесследно, на 2ой день работы. когда я попросил предоставить результат хоть какой то работы. Сказал вечером покажет и потом тишина... В скайпе не отвечает. А деньги взял 30% предоплаты...Обидно конечно, что не по СБР. Срочно нужно просто было....
$15
10 баллов
12 лет назад
HTML
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$34
10 баллов
12 лет назад
Joomla
Работа выполнено на 100%. Сотрудничаем дальше!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Моментальная оплата. Краткие понятные уточнения. Рекомендую
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9 отзывов(-1)
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