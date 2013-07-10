polariswdev

Сергей Фиженко polariswdev

 
41 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
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Отзывы заказчиков

arthur_ross
Артур Росс 
63 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$60
10 баллов
9 лет назад
Верстка макета
Joomla
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
webteem
Сергей 
32 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$40
10 баллов
12 лет назад
Верстка странички с готовым дизайном в psd
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Mafeoza
39 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$150
0 баллов
12 лет назад
Сверстать PSD в сайт
Joomla
Этот товарищ пропал бесследно, на 2ой день работы. когда я попросил предоставить результат хоть какой то работы. Сказал вечером покажет и потом тишина... В скайпе не отвечает. А деньги взял 30% предоплаты...Обидно конечно, что не по СБР. Срочно нужно просто было....
Super18
37 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
12 лет назад
PSD в HTML
HTML
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
grechca
49 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$34
10 баллов
12 лет назад
Работа с joomla+VirtueMart
Joomla
Работа выполнено на 100%. Сотрудничаем дальше!
Отличный заказчик. Моментальная оплата. Краткие понятные уточнения. Рекомендую
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9 отзывов(-1)
от $10
от 1 дня
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