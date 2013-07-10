Этот товарищ пропал бесследно, на 2ой день работы. когда я попросил предоставить результат хоть какой то работы. Сказал вечером покажет и потом тишина... В скайпе не отвечает. А деньги взял 30% предоплаты...Обидно конечно, что не по СБР. Срочно нужно просто было....