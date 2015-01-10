Super18

Александр Super18

 
37 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Грабер (Парсер) сайта

    $25

    Разработать парсер для сбора информации с сайта https://www.mmoanons.com/mu-online каждые 24 часа. Данные должны добавляться в таблицы на другом сайте. Сайт не использует движок, только HTML. Необходима автоматизация процесса обновления данных.

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Создать деталь для ЧПУ плазма в формате dxf

    $5

    Необходимо разработать деталь для плазменной резки металла в формате DXF. Требуется создать раскрой в AutoCAD, основываясь на предоставленных видео и изображениях с размерами. Обратите внимание на контур детали и размеры для точного выполнения задания.

    AutoCAD
    Чертежи и Схемы4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • RSS-лент

    $30

    Требуется разработка расширения RSS-ленты, которое будет собирать информацию с сайта rarbg2021.org. Подробное техническое задание доступно на сайте. Ознакомьтесь с требованиями и начните работу над проектом.

    Системное программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Доделать скрипт сбора инфы

    $20

    Во общем есть такой парсер http://1.mmo-muonline.su/Drop/droplist.php он отображает информацию которая прописана в отдельном блокноте. Сам парсер написан на php в одном файле Скриншоты https://skr.sh/s4NffEHbb8s?a https://skr.sh/s4NM7kDOOq6?a https://skr.sh/s4Nj0NqEBEo?a ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    5 лет назад

  • Из PSD в HTML

    $20

    Нужна верстка дизайна из PSD в HTML только главной страницы + всплывающие меню авторизации, регистрации/ Со всеми эффектами переключения кнопок и тд. Вот шаблон http://skrinshoter.ru/i/010719/Z49rlvXl.png - http://skrinshoter.ru/i/010719/EZyjcNQe.png

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • PSD в HTML

    $20

    Нужна верстка дизайна из PSD в HTML только главной страницы + всплывающие меню авторизации, регистрации/ Со всеми эффектами переключения кнопок и тд. Вот шаблон http://skrinshoter.ru/i/010719/Z49rlvXl.png - http://skrinshoter.ru/i/010719/EZyjcNQe.png

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • PSD в HTML

    $25

    Нужна верстка дизайна из PSD в HTML только главной страницы Со всеми эффектами переключения кнопок на видения на кнопки цвет! Пример дизайна https://prnt.sc/iygcpa

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Запретить смену Hardware ID на виртуальной машине

    $20

    Есть хостинг! Там находится виртуальный сервер! Установлен Windows-Server-2008-R2-RUS ключ лицензии активирован! При перезагрузки виндуса постоянна меняется Hardware ID! Кто поможет исправить такую проблему? Бюджет 20$

    Системное администрирование3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Натяжка шаблона на DLE

    $5

    Нужна верстка и настройка шаблона для DLE Вот пример шаблона http://oggame.ru/ и работа сайта (Шаблон рипнут сайта PSD нет! чита HTML) Нужно будет также добавить поля Название Тип: ...

    DLEHTML
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Аналог сайта

    $150

    Нужно сделать аналог сайта пример http://razbor66.ru/ С функциями добавления товара и с функцией фильтра поиска + все функция интернет магазина регистрация оплата корзина! Цену за работы указывайте свою

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Обновить IP.Board 3.2.3 до последней версии

    $5

    Во общем нужно перекинуть полностью старую базу все аватарки пользователей на более обновлённую версию! Старые файлы IP.Board все уже забиты дырками постояна заливают вирусные ссылки что хотят то творят рази PR домена или Тица! ...

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • DLE фикс шаблона

    $5

    Мне нужно от фиксировать отображения в шаблоне ! 1.С делать растяжку картинок до красной отметки http://prntscr.com/1n2vto ну и что бы текст названия был под картинкой по центру 2.Приподнять панель меню http://prntscr.com/1n2vz8

    DLE
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Настроить корректное отображение главной страницы

    Нужно настроить корректное отображение главной страницы сайта! Во всех браузерах! И для широких мониторов! Как должно быть http://prntscr.com/1lldrc Как отображает у большинство пользователей в браузере http://prntscr.com/1lle1k

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Настройка RSS для IP.Board

    Нужно исправить баг на форуме что бы RSS работала как надо либо обновит версию форума без потерь всей информации ! Версия форума сейчас IP.Board 3.1.4

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Логотип компании

    $50

    Компания транспортная, называется ООО «ТК «Экспресс-Логистик». Тиматика должна быть, связана с доставкой грузов по железной дороге и автомобилями. Данный логотип в дальнейшем хотим использовать в качестве шапки на документах, в листах формата А4.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • PSD в HTML

    $10

    Нужна верстка дизайна из PSD в HTML только главной страницы

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад
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Отзывы фрилансеров

mrPuh
45 лет
16 лет в сервисе
Был
21 час назад
$25
10 баллов
2 года назад
Грабер (Парсер) сайта
HTML
Понятное ТЗ и быстрая оплата - рекомендую!
Очень быстро и качественно была выполнена задача. Рекомендую!!!
Ответный отзыв
infoboros
Сергей 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$30
10 баллов
4 года назад
RSS-лент
Прекрасный заказчик, своевременная оплата и содействие в процессе разработки!
Идеально быстро выполнена работа спасибо!
Ответный отзыв
Serghii123
37 лет
8 лет в сервисе
Был
день назад
$20
10 баллов
6 лет назад
PSD в HTML
HTML
Извините, прошу прощения! За не исполнения задания! Удачи Вам
Задание не было выполнено!
Ответный отзыв
veronika_zueva
Вероника 
36 лет
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 отзывов(-3)
$20
10 баллов
6 лет назад
Из PSD в HTML
HTML
Работать с Александром одно удовольствие! Всегда на связи, быстрый ответ, моментальная оплата, справедливые замечания. Всем рекомендую!
Отличная работа быстро выполненная рекомендую!
Ответный отзыв
evgeniy-veter
45 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
7 лет назад
PSD в HTML
HTML
Александр хороший заказчик, очень интересный макет, всегда на связи и моментальная оплата. Рекомендую к сотрудничеству!
Все было сделано на высшем уровне ! Качество идеальное рекомендую!
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