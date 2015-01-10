Мне нужно от фиксировать отображения в шаблоне ! 1.С делать растяжку картинок до красной отметки http://prntscr.com/1n2vto ну и что бы текст названия был под картинкой по центру 2.Приподнять панель меню http://prntscr.com/1n2vz8