Разработать парсер для сбора информации с сайта https://www.mmoanons.com/mu-online каждые 24 часа. Данные должны добавляться в таблицы на другом сайте. Сайт не использует движок, только HTML. Необходима автоматизация процесса обновления данных.
- $25Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
- $5
Необходимо разработать деталь для плазменной резки металла в формате DXF. Требуется создать раскрой в AutoCAD, основываясь на предоставленных видео и изображениях с размерами. Обратите внимание на контур детали и размеры для точного выполнения задания.Чертежи и Схемы4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $30
Требуется разработка расширения RSS-ленты, которое будет собирать информацию с сайта rarbg2021.org. Подробное техническое задание доступно на сайте. Ознакомьтесь с требованиями и начните работу над проектом.Системное программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
- $20
Во общем есть такой парсер http://1.mmo-muonline.su/Drop/droplist.php он отображает информацию которая прописана в отдельном блокноте. Сам парсер написан на php в одном файле Скриншоты https://skr.sh/s4NffEHbb8s?a https://skr.sh/s4NM7kDOOq6?a https://skr.sh/s4Nj0NqEBEo?a ...Закрыт5 лет назад
- $20
Нужна верстка дизайна из PSD в HTML только главной страницы + всплывающие меню авторизации, регистрации/ Со всеми эффектами переключения кнопок и тд. Вот шаблон http://skrinshoter.ru/i/010719/Z49rlvXl.png - http://skrinshoter.ru/i/010719/EZyjcNQe.pngЗавершен6 лет назад
- $20
Нужна верстка дизайна из PSD в HTML только главной страницы + всплывающие меню авторизации, регистрации/ Со всеми эффектами переключения кнопок и тд. Вот шаблон http://skrinshoter.ru/i/010719/Z49rlvXl.png - http://skrinshoter.ru/i/010719/EZyjcNQe.pngЗавершен6 лет назад
- $25
Нужна верстка дизайна из PSD в HTML только главной страницы Со всеми эффектами переключения кнопок на видения на кнопки цвет! Пример дизайна https://prnt.sc/iygcpaЗавершен7 лет назад
- $20
Есть хостинг! Там находится виртуальный сервер! Установлен Windows-Server-2008-R2-RUS ключ лицензии активирован! При перезагрузки виндуса постоянна меняется Hardware ID! Кто поможет исправить такую проблему? Бюджет 20$Системное администрирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $5
Нужна верстка и настройка шаблона для DLE Вот пример шаблона http://oggame.ru/ и работа сайта (Шаблон рипнут сайта PSD нет! чита HTML) Нужно будет также добавить поля Название Тип: ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт9 лет назад
- $150
Нужно сделать аналог сайта пример http://razbor66.ru/ С функциями добавления товара и с функцией фильтра поиска + все функция интернет магазина регистрация оплата корзина! Цену за работы указывайте своюСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $5
Во общем нужно перекинуть полностью старую базу все аватарки пользователей на более обновлённую версию! Старые файлы IP.Board все уже забиты дырками постояна заливают вирусные ссылки что хотят то творят рази PR домена или Тица! ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Нужна копия кликера вот такого http://www.terra.mu/page.php?al=clickerinfo Цену можете свою указать как оцениваете работу!Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Нужно дописать на сайте http://maths-money.ru/ Топ игроков Выплаты И сделать редактор для отображения рекламы при выполнение задачЗавершен11 лет назад
- $30
Во общем есть сайт http://maths-money.ru/ 1) Нужно сделать регистрацию с базой для mysqlserver 2) На главной страничке что бы при нажатие на регистрацию сплывало окно с заполнением данных! ...Завершен11 лет назад
- $5
Мне нужно от фиксировать отображения в шаблоне ! 1.С делать растяжку картинок до красной отметки http://prntscr.com/1n2vto ну и что бы текст названия был под картинкой по центру 2.Приподнять панель меню http://prntscr.com/1n2vz8Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно настроить корректное отображение главной страницы сайта! Во всех браузерах! И для широких мониторов! Как должно быть http://prntscr.com/1lldrc Как отображает у большинство пользователей в браузере http://prntscr.com/1lle1kЗавершен12 лет назад
Нужно Скрыть картинку в новости на главной странице ! И установить на то место другой скрипт для отображения картинки !Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужно исправить баг на форуме что бы RSS работала как надо либо обновит версию форума без потерь всей информации ! Версия форума сейчас IP.Board 3.1.4Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Компания транспортная, называется ООО «ТК «Экспресс-Логистик». Тиматика должна быть, связана с доставкой грузов по железной дороге и автомобилями. Данный логотип в дальнейшем хотим использовать в качестве шапки на документах, в листах формата А4.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $10
Нужна верстка дизайна из PSD в HTML только главной страницыЗавершен12 лет назад