Запретить смену Hardware ID на виртуальной машине

$20
Системное администрированиеЗакрыт3 заявки172 просмотра
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Есть хостинг! Там находится виртуальный сервер! Установлен Windows-Server-2008-R2-RUS ключ лицензии активирован!

При перезагрузки виндуса постоянна меняется Hardware ID!

Кто поможет исправить такую проблему? Бюджет 20$

6 лет назад
Super18
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад