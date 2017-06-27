Операционная система: Debian 8.4 Apache/2.4.10 (Debian) nginx/1.6.2 Проблема: при аплоаде через вебформу, скорость в пределах 150-200кбит, если заливать через SFTP на тот же сервер то скорость выше 8 мбит, нужно повысить скорость аплоада через вебформу.
Запретить смену Hardware ID на виртуальной машине
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть хостинг! Там находится виртуальный сервер! Установлен Windows-Server-2008-R2-RUS ключ лицензии активирован!
При перезагрузки виндуса постоянна меняется Hardware ID!
Кто поможет исправить такую проблему? Бюджет 20$
- Похожие заказы
- Системное администрирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужнo нaстpoить Битрикc Вeб-окpужeние на Linux Сeрвеp на CentOS 6 Hужно oбновить php и всe его мoдули дo вeрсии 5.6. K сеpвepу пpивязaть домeн. Наcтpоить cron. Испрaвить cущecтвующиe oшибки. (Нe зaпуcкaeтcя веб-сервер)Системное администрирование10 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуeтcя уcтaнoвить шaблонную (одну и ту жe) oдноcтраничную зaглушку для неcкольких дeсяткoв дoменoв (30шт). Сeрвер VPS без ISP. B заглушкe уникaльным и рeдaктируeмым для кaждoго доменa дoлжны быть: тeкcт, метa-теги, robots.txt Готoвыx cкpиптов зaглушек выбoр ecть.Системное администрирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо развернуть mongodb в контейнерах с репликой и шардингом и подружить это хозяйство с consul. У нас задача по построению микросервисной архитектуры на docker контейнерах с консулом в качестве discovery service. Если Вы прекрасно ориентируетесь в этих технологиях ...Завершен6 лет назад
интересует именно бесплатный, чтобы ежегодно не платить, например сертификаты бесплатные Letsencrypt. Интересно знать, возможно ли без потерь перейти и сколько будет стоить. Главный вопрос стоит, ссылочная масса уйдет или нет? Все что наращивали по ссылкам на ...Системное администрирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Интересует стоимость и сроки настройки VPS и Панели управления. VPS куплен на shneider-host.ru OS DEBIAN-7.8-X86_64 Панель управление ISPmanager 4 Требования: Привязать домен Версия php - 7 Версия MySQL 5.5 Настройки PHP: max_input_time = 600 max_execution_time = 600 Ну и может сами можете посоветовать оптимальные настройки, Сайт на системе ...Завершен6 лет назад
Есть несколько текущих проектов на Linux. [list=1][*]Совместно с нашим PHP разработчиком нужно вынести кэш сайта на отдельный сервер, либо в облако и настроить так чтобы сайт работал быстро и без перебоев. [*]На одном из наших серверов периодически ...Системное администрирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо предложить решение по СУБД для хранения исходных данных с репликацией и шардингом из коробки с фильтрацией как минимум по первичному ключу а так же выборку по диапазону значений нескольких полей. Прирост данных в пол ...Завершен6 лет назад
Добрый день! Необходимо перенести сайт на движке wordpress, на локальный сервер open server или denwer? Интересует сроки исполнения, и цена!Завершен6 лет назад
Пеpенеcти cущeствующий сайт c Wix нa дpугoй xостинг. Вaшa цeнa? Cайт http://www.1plus1.agency/Системное администрирование6 заявокЗакрыт6 лет назад