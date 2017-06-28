Перенос сайта на локальный сервер

Системное администрированиеЗавершен11 заявок236 просмотров
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Добрый день! Необходимо перенести сайт на движке wordpress, на локальный сервер open server или denwer?  Интересует сроки исполнения, и цена!

6 лет назад
wordp
34 годаКазахстан
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Vzyuk
Зюк 
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$10
1 день
Спасибо за проделанную работу! Все было быстро, качественно, не дорого. Будем обращаться еще не однократно!!!!!!!!!!!!!!
Хороший заказчик, задания понятны, общение приятное, оплата во время! Рекомендую работать с данным человеком!