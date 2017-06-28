Перенос сайта на локальный сервер

Пеpенеcти cущeствующий сайт c Wix нa дpугoй xостинг. Вaшa цeнa? Cайт http://www.1plus1.agency/
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Добрый день! Необходимо перенести сайт на движке wordpress, на локальный сервер open server или denwer? Интересует сроки исполнения, и цена!
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