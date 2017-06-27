Требуется перенос сайта выполненного на Rubi on Rails

$25
Системное администрированиеЗавершен7 заявок179 просмотров
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Требуется перенос сайта выполненного на Rubi on Rails. В наличии архив с проектом и базой данных. Соответственно надо поднять на VPS среду и залить туда сайт.  Оплата по факту - Яндекс деньгами, на мобильник, на руки или банковский счет.

6 лет назад
ErSe
55 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
tsyuha
45 летПольша
12 лет в сервисе
Был
16 минут назад
6 лет назад
$25
1 день
Отличный специалист который знает что делает и берется за то что действительно хорошо знает. Задача по переносу проекта выполненного на RoR на другой хостинг с поднятием программной среды была выполнена на 5+ суммарно всего за 2 часа, когда другие "специалисты" брались, делали три дня и бросали. Да и в общении только приятные впечатления.
Прекрасный заказчик. Оплата мгновенна. Всем рекомендую. Спасибо!
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