Требуется перенос сайта выполненного на Rubi on Rails

Отличный специалист который знает что делает и берется за то что действительно хорошо знает. Задача по переносу проекта выполненного на RoR на другой хостинг с поднятием программной среды была выполнена на 5+ суммарно всего за 2 часа, когда другие "специалисты" брались, делали три дня и бросали. Да и в общении только приятные впечатления.