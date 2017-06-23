Настроить загрузку ядра под linux

Системное администрированиеЗавершен1 заявка170 просмотров
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Настроить загрузку ядра под linux

Linux
6 лет назад
semestr
Андрей 
50 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
DimaShpak
Дмитрий 
43 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад
$10
1 день
Быстро и четко. Легко и доступно. Одним словом профи.
Спасибо. Приятно работать. Оплата вовремя, сразу.