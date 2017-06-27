Настроить SSL сертификат вручную

Собственно проблема в том, что он не встает ни на один из дисков. Пишите цену. не заоблачную. Желательно переустановить ось - сохранив все ранее установленные программы. Удаленно по тимвивер.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, товарищи!
Необходимо провести настройку SSL сертификата для домена. Это делается элементарно по инструкции http://zerocoolpro.biz/forum/threads/poluchaem-besplatnyj-ssl-sertifikat-letsencrypt-klassa-a-dlja-vashego-kinosajta-na-dle.8494/
Однако, на новом хостинге нету ISP панели и все это нужно сделать вручную. Кто возьмется?
Или вот, без панели :
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