Настроить SSL сертификат вручную

Системное администрированиеЗавершен13 заявок239 просмотров
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Добрый день, товарищи!

Необходимо провести настройку SSL сертификата для домена. Это делается элементарно по инструкции http://zerocoolpro.biz/forum/threads/poluchaem-besplatnyj-ssl-sertifikat-letsencrypt-klassa-a-dlja-vashego-kinosajta-na-dle.8494/

Однако, на новом хостинге нету ISP панели и все это нужно сделать вручную. Кто возьмется? 

Или вот, без панели :

https://habrahabr.ru/post/270273/

6 лет назад
iOmen
Антон 
30 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
alphaQu4z4r
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$10
1 день
Все сделано быстро и в лучшем виде. Обращусь еще и рекомендую другим.
Всё понятно. Оплата сразу после выполнения. Рекомендую этого заказчика.