Настроить SSL сертификат вручную

Добрый день, товарищи!

Необходимо провести настройку SSL сертификата для домена. Это делается элементарно по инструкции http://zerocoolpro.biz/forum/threads/poluchaem-besplatnyj-ssl-sertifikat-letsencrypt-klassa-a-dlja-vashego-kinosajta-na-dle.8494/

Однако, на новом хостинге нету ISP панели и все это нужно сделать вручную. Кто возьмется?

Или вот, без панели :

https://habrahabr.ru/post/270273/