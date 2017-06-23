Установка ssl на apache

Системное администрированиеЗавершен4 заявки175 просмотров
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Необходимо помочь установить ssl на apache. Доступ к серверу увы, не имеется. Будем работать в режиме, вопрос-ответ. За неудобства готов платить.

Сейчас пишет следующее:

yum -y install mod_ssl                               Loaded plugins: fastestmirror

Loading mirror speeds from cached hostfile

YumRepo Error: All mirror URLs are not using ftp, http or file.

 Eg. Invalid release/

removing mirrorlist with no valid mirrors: /addons/mirrorlist.txt

Error: Cannot find a valid baseurl for repo: addons

Apache
6 лет назад
semestr
Андрей 
50 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
DimaShpak
Дмитрий 
43 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад
$30
1 день
Огромная благодарность за настройку сервера.
Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.