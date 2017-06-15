Настроить .htaccess для wordpress

Сайт написан на zend (frontend) + wordpress (backend). Сервер с Apache (mod_rewrite включен).

Проблема в том, что wordpress перестал автоматически делать 301 редирект при смене permalinks. Админы сказали, что проблема в нестандартном .htaccess

Необходимо посмотреть текущий .htaccess и подсказать действительно ли в этом проблема и как её решить.