Настройка сервера на centos 7

Системное администрированиеЗавершен3 заявки215 просмотров
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Доброго дня!

На сервере centos 7 необходимо:

1. Усилить безопасность сервера (выслушаю ваши рекомендации).

2. Добавить два поддомена

3. Изменить адрес phpmyadmin и защитить вход htapasswd.

3.1.  Закрыть вход в phpmyadmin по ссылке - http://l3a3adf6.justinstalledpanel.com/phpmyadmin/

4. Ограничить доступ к phpmyadmin по ip

5. Настроить fail2ban для защиты от перебора паролей к ssh

6. Изменить порт ssh

7. Настройка оповещений о неудачных авторизаций на сервере и phpmyadmin

8. Обновить сервисы.

Связб - скайп. Цены предлагайте. Благодарю.

CentOS
7 лет назад
Grosso2020
Алексей 
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
ukradmin
47 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 дней назад
7 лет назад
$5
1 день
Семен выполнил поставленную задачу на отлично. Приятен в общении. Буду обращаться. Рекомендую.
Приятный адекватный заказчик