Целевой звонок на сайте

Системное администрированиеЗакрыт1 заявка130 просмотров
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В гугл эдвардс настроен целевой звонок от этой системы. 

Яндекс целевой звонок нужно сделать на seo и директ 

При этом,чтоб не конфликтовал с гугл эдвардсом 

7 лет назад
makedonkos
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад