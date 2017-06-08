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Миграция трёх Windows серверов с Amazon на Dedicated сервер
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1. На amazon, aws есть три сервера Windows (виртуальные машины). Я хочу перенести их, как VM на Windows Dedicated Server под управлением Hyper-V.
2. Следующий шаг - надо обеспечить backup этих трёх серверов. Надо решить куда. Желательно на тот же aws, чтобы в случае отказа dedicated сервера можно было бы оперативно запустить эти машины на aws. Если backup делается на amazon в виртуальные машины - необходимо, чтобы эти бэкапные машины не были бы в рабочем состоянии, чтобы не платить за рабочие vm, а только за storage. Т.е. надо подобрать инструмент для backup - хорошо если это делает сам Hyper-V. Можно рассмотреть backup на другой дешёвый dedicated сервер или dв другое облако типа 1cloud, где backup сервера будут выключены.
3. Решить задачу перенаправления IP, чтобы в случае отказа dedicated сервера можно было бы быстро перенаправить ip на работающие VM.
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